Hamburg : Castorf, Pollesch, Studio Braun im Schauspielhaus

Monatelang haben auch die Hamburger Theater unter der Corona-Pandemie gelitten. Jetzt geht es langsam wieder los mit zahlreichen Premieren. Auch etwas zum Lachen ist im Schauspielhaus dabei.

Hamburg | Das Hamburger Schauspielhaus will sich in der kommenden Spielzeit mit dem Zustand der Welt auseinandersetzen. „Viele Stoffe stellen die Frage nach dem Verhältnis zwischen Individuum und Staat und damit auch die Frage nach einer Balance zwischen persönlichen Freiheitsrechten und übergeordneten Notwendigkeiten“, sagte Intendantin Karin Beier am Freit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.