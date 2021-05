Neues Buch „Beute“ : Buchautorin Ayaan Hirsi Ali gegen Zuwanderung islamischer Männer

Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali fordert in ihrem Buch „Beute“ eine andere Einwanderungspolitik - es gibt Lob und Kritik.

Berlin | Die Silvesternacht von Köln 2015/2016 hat sich inzwischen schon in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben. In einer Menschenmenge wurden damals zahlreiche Frauen sexuell angegriffen. Viele der Täter waren Zuwanderer. Damals brach eine Diskussion los über die Integration muslimischer Männer in Deutschland und deren Sicht auf die Frauen in diesem Land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.