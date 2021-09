Bachs „Kunst der Fuge“ : Bremer Musikfest: Handy erzürnt Klavierstar Daniil Trifonov

Das Musikfest Bremen muss sich der Corona-Pandemie beugen. Das bedeutet: Weniger Zuschauer, komplizierte Einlassbestimmungen. Und dann klingelt auch noch ein Handy im heikelsten Moment des Konzert von Daniil Trifonov.

Bremen | Der strahlende Durakkord am Ende wird Daniil Trifonov gründlich vermiest. Als er Johann Sebastian Bachs "Kunst der Fuge" zu einem leuchtenden Ende führen will, dudelt unten im großen Saal der Bremer Glocke ein Smartphone, leise zwar, aber hörbar. Den anschließenden Bach-Choral "Jesus bleibet meine Freunde" in der berühmten Bearbeitung durch die britis...

