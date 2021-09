Nach sieben Jahren : Boygroup The Wanted will wieder auftreten

Den Plan hegen sie schon länger, nun wird er umgesetzt. Nach sieben Jahren Pause tritt die Boygroup The Wanted wieder gemeinsam auf. Und die Fans können sich noch auf mehr freuen.

London | Die britische Boygroup The Wanted („Glad You Came“) will erstmals seit ihrer Trennung im Jahr 2014 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Das teilten die Mitglieder am Mittwoch mit einem humorvollen Video auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Die fünf Männer treffen sich in dem knapp zweiminütigen Clip scheinbar zufällig im Wartebereich eines Kranken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.