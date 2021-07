Hollywood : „Black Panther“-Sequel mit Michaela Coel

Die britische Schauspielerin Michaela Coel hat sich eine Rolle in der „Black Panther“-Fortsetzung gescihert. Der Film soll 2022 in die Kinos kommen.

Los Angeles | Der britische Star Michaela Coel (33) hat den Zuschlag für eine Rolle in der „Black Panther“-Fortsetzung erhalten. Einzelheiten über ihre Figur in „Black Panther: Wakanda Forever“ seien aber unter Verschluss, berichtete das Branchenblatt „Variety“. US-Regisseur Ryan Coogler hatte bereits im vorigen Monat in Atlanta mit den Dreharbeiten begonnen. ...

