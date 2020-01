"Fühlt sich verrückt an" : Pop-Newcomerin singt den Titelsong zum neuen Bond-Film

Ein 18-jähriger Superstar darf den neuen Bond-Titelsong aufnehmen. Sie kann es selbst kaum fassen.

von dpa und lod

14. Januar 2020, 20:38 Uhr

Die im vorigen Jahr zum Pop-Superstar aufgestiegene US-Sängerin Billie Eilish (18, "Bad Guy") wird den Titelsong zum neuen James-Bond-Film präsentieren. "Billie hat den Song zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschrieben und ist die jüngste Künstlerin, die je ein James-Bond-Titellied geschrieben und aufgenommen hat", hieß es am Dienstag auf dem offiziellen Bond-Twitteraccount zu "No Time To Die" ("Keine Zeit zu sterben"). Zum Songtitel gibt es noch keine Angaben.





Eilish war erst im Dezember 18 Jahre alt geworden. Sie entwickelte sich mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" 2019 zum Star der US-Musikszene bei Fans und auch Popkritikern. Bei der Verleihung der American Music Awards im November wurde sie als beste Alternative-Rock-Künstlerin gekürt. Für die Grammys (26. Januar) erhielt sie sechs Nominierungen.

Vor allem ihr Song "Bad Guy" war in den USA 2019 überaus erfolgreich, in den deutschen Charts belegte er immerhin Platz vier:





"Stehe unter Schock"





"Es fühlt sich völlig verrückt an, ein Teil dieser Sache zu sein", dies sei "eine riesige Ehre", wird Eilish auf dem Bond-Twitteraccount zitiert. "Ich stehe noch unter Schock."

Der internationale Trailer zu "James Bond: Keine Zeit zu sterben":





"Keine Zeit zu sterben", der am 2. April in die Kinos kommt, ist der 25. Film der Bond-Reihe. Er soll auch der fünfte und letzte mit Schauspieler Daniel Craig als Hauptdarsteller sein. Der Bond-Bösewicht wird von Oscar-Preisträger Rami Malek verkörpert.

