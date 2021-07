„Walküre“ : Bayreuther Festspiele: Ersatz für Wotan-Sänger gefunden

Nur fünf Tage vor der Premiere kam die Absage: Günther Groissböck sollte bei den Bayreuther Festspielen die Rolle des Göttervaters Wotan übernehmen. Jetzt gibt es kurzfristig Ersatz.

Bayreuth | Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Wotan gefunden: Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der „Walküre“ in diesem Jahr übernehmen. Er springt für Günther Groissböck ein, der am Samstagvormittag - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli - abgesagt hatte. Das teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit: „Die Festspielleitu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.