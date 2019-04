Ausstellung in Eisenhüttenstadt : DDR-Produktdesign: Moderne im „Mitropa“-Kännchen

Eine Schau in Eisenhüttenstadt zeigt Gebrauchsgegenstände aus der DDR.

von Jeanette Bederke

02. April 2019, 12:00 Uhr

Da ist das klassische „Mitropa“-Kaffeekännchen. Viele DDR-Zugreisende kennen es. Zylinderförmig, schlicht und stabil, mit einem Fassungsvermögen von genau zwei dazu passenden, stapelbaren Tassen. Dass dieses bekannte DDR-Design etwas mit dem Bauhaus zu tun hat, wird in der neuen Ausstellung im Dokumentationszentrum für DDR-Alltagskultur in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) klar. Die Schau mit dem Titel „Alltag formen“ wird ab 7. April gezeigt.

Das „Mitropa“-Kännchen stammt von Erich Müller, der sich am sachlichen Stil des einstigen Bauhaus-Absolventen Wilhelm Wagenfeld orientierte. „Bekannte Formgestalter haben sich in der DDR tatsächlich auf die Funktionalität des von Künstlern entwickelten Bauhaus-Stils konzentriert“, sagt Axel Drieschner, Kurator im Dokumentationszentrum.

Kein modischer Wandel

Eigentlich naheliegend, glaubt er. „Sie hatten die Aufgabe, Gebrauchsgegenstände zu entwerfen, die keinem modischen Wandel unterlagen und so nicht ständig neu angeschafft werden mussten.“ Schon aus Gründen der Sparsamkeit in der DDR-Mangelwirtschaft sei das notwendig gewesen. Andererseits habe die DDR damit eine eigene kulturelle Identität schaffen wollen, die sich von der im Westen deutlich unterschied, erklärt der Historiker.

Bauhausschüler haben demnach diesen Stil als Dozenten an Hochschulen der DDR weitervermittelt – als modern und zukunftsweisend. „Die erste neue Generation an Designern spiegelt das deutlich wider“, sagt Drieschner. So ist ein Raum der Schau auch Biografien bedeutender DDR-Designer wie Wagenfeld oder Franz Ehrlich gewidmet. Der Schüler von Bauhaus-Begründer Walter Gropius entwarf Möbel, etwa Schreibtische und Sideboards. 1956 entwickelte Ehrlich die robusten Anbaumöbel, ein Jahr später wurden sie in Hellerau bei Dresden in Serie gebaut. „Diese funktionalen Schränke und Tische hatten die Leute jahrzehntelang, weil es an ihnen kaum Verschleiß gab. Heute sind das Sammlerobjekte“, sagt der Museumskurator.

DDR-Kinderkrippen aus Sachsen

Die Ausstellung habe durchaus aktuelle Bezüge, Stichwort Nachhaltigkeit. „Ressourcenschonender Umgang mit Alltagsgegenständen statt ästhetischer Verschleiß lautete das Designerprinzip in der DDR“, sagt Drieschner. Eines der bekanntesten Objekte dürfte der hölzerne Schaukelwagen aus dem Jahr 1950 sein. Gestaltet hat ihn der spätere Maler und Bildhauer Hans Brockhage. In DDR-Kinderkrippen war er beliebtes Spielzeug, wurde später in Westdeutschland aus Metall nachgebaut und entsteht heute in einer sächsischen Manufaktur wieder in Handarbeit.

Daneben: grafisch gestaltete Plakaten, Produktverpackungen und viel weiteres Geschirr – von gläsernen Teeservices aus den Jenaer Glaswerken bis hin zu stapelbaren Metall-Töpfen, deren Deckel sich umdrehen und als Tablett nutzen ließen.

Besonders langlebige Maschinen in der DDR

Und selbst in der berühmten „Simson“-Zweiradserie findet sich Bauhaus-Einfluss. „Auch hier ging es um Langlebigkeit. Die Maschinen waren so konstruiert, dass sie sich im Laufe der Jahre mit neuen Teilen modernisieren ließen. Offenes Prinzip nannten das die Designer“, erläutert der Kurator. Welche Objekte – die zu großen Teilen aus der Sammlung in Eisenhüttenstadt stammen – in die Ausstellung gelangten, darüber entschieden auch Lea Donner und Polly Härle, Studenten im 5. Semester an der Berliner Kunsthochschule Weißensee. „Wir hatten eine Liste an Exponaten und versuchten, sie nach ihrer Aussagefähigkeit anzuordnen“, erklärt Härle, deren Studiengang „Visuelle Kommunikation“ die Ausstellung mit konzipiert hat. „Die Reduzierung von Formen zugunsten des Verwendungszwecks wirkt äußerst modern und beeindruckend“, sagt die Studentin.

Die Ausstellung wird bis Anfang 2020 in Eisenhüttenstadt gezeigt.