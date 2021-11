Kreative Zeitdokumente : Pop-Art zwischen Kunst und Protest

Kieler Kunsthalle beleuchtet in einer Ausstellung die Wiederentdeckung grafischer Techniken

Kiel | Love and War, Sex and Crime – in der internationalen Pop-Art der 1950er- bis in die 70er-Jahre treffen diese Extreme aufeinander. Grelle Farbkontraste, Alltagsgegenstände und düstere Themen umfasst die Stilrichtung, der jetzt in der Kieler Kunsthalle parallel zu „Amazons of Pop!“ die Ausstellung „Als die Grafik boomte – Pop-Art auf Papier“ zur Seite g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.