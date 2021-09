Philatelie : Alter Brief mit „Schwarzen Einsern“ bringt 54.000 Euro

Eine Frau aus Bayern hat einen Brief aus alten Tagen versteigern lassen. Es war einst an ihre Ur-Ur-Großmutter gerichtet. Was sie mit dem Erlös aus der Auktion anstellen wird, weiß die Frau auch schon.

Wiesbaden | Ein etwa 170 Jahre alter Brief aus dem Familienbesitz einer 65-jährigen Frau aus Bayern hat bei einer Versteigerung eine beträchtliche Summe eingebracht. Er habe für 54.000 Euro den Besitzer gewechselt, teilte das Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden am Freitag mit. Auf dem Brief sind gleich drei wertvolle „Schwarze Einser“ und ein „Blauer ...

