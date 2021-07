Trauerfeier : Abschied von KZ-Überlebender Esther Bejarano

Bis ins hohe Alter kämpfte die KZ-Überlebende Esther Bejarano gegen Rechtsextremismus. Am 10. Juli starb die 96 Jahre alte Aktivistin in Hamburg. Hunderte wollten ihr die letzte Ehre erweisen.

Hamburg | Mit einer bewegenden Trauerfeier haben sich Familie, Freunde und Politiker am Sonntag in Hamburg von der KZ-Überlebenden Esther Bejarano verabschiedet. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In die Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf konnte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.