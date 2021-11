Neues Album erscheint Freitag : Abba Voyage: Ein Zeitloch im Abba-Kosmos schließt sich

Das Warten hat ein Ende: An diesem Freitag erscheint das neue Album von Abba - ziemlich genau vierzig Jahre nach dem letzten. Aber hat sich das Warten gelohnt?

Osnabrück | Heute schließt sich das am schmerzlichsten klaffende Loch im Zeitgefüge des Popuniversums. Vierzig Jahre nach „The Visitors“ kommt an diesem Freitag das neue Album von Abba auf den Markt. Ein epochales Ereignis, zumindest in dem Sonnensystem, das um den Fixstern „Abba“ kreist. Dort ist es so, als wäre nichts gewesen: „Abba Voyage“, so lautet der Titel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.