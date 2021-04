25. Todestag der „Silly“-Sängerin : „Tamara war die Sonne“

Zum 25. Todestag von Tamara Danz erscheint eine berührende Hommage an die wilde Rocklady und feinfühlige Texterin.

Schwerin | Es muss ein bewegender Abschied gewesen sein an jenem heißen 3. August 1996. Ihre Musiker trugen Tamara Danz in einem weißen Sarg zu ihrer letzten Ruhestätte auf dem kleinen Friedhof von Münchehofe am Rande Berlins. Aus der Ferne erklang die warme Stimme ihrer Freundin, der Jazzsängerin Angelika Weiz. Auf Tamaras Grab liegen noch heute immer frisch...

