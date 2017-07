Musik-Charts : 187 Strassenbande im Eiltempo auf Platz eins

In kürzester Zeit haben 187 Strassenbande die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. Obwohl «Sampler 4» erst am vergangenen Dienstag auf den Markt kam, konnten die Rapper aus Hamburg noch Kollegahs Best Of-Platte «Legacy» auf Platz zwei verweisen, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 4» rutschte vom ersten auf den dritten Platz ab.