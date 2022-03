Ukraine-Russland-Krieg : Konfliktforscher: Europa kann in Zukunft nur noch in einem „Kalten Frieden“ leben

Wie wird der Ukraine-Russland-Krieg Europa und seine Friedensordnung verändern? Der Bielefelder Konfliktforscher Prof. Andreas Zick rechnet in Zukunft nur noch mit einem „Kalten Frieden“ in Europa - analog zur Zeit des Kalten Krieges.

In einem Interview mit unserer Redaktion sagte der Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG): „Was wir erreichen können, ist nur ein kalter Frieden, kein Frieden, wie er vorher mal war.“ Europa werde dann in einem Zustand mit ständigen Kontrollen und einem unheimlich großen Maß an Misstrauen leben müssen. Zick sag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.