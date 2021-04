Film : Zwei goldene nackte Männer

Diese goldenen Statuen sind weltberühmt: Mit den Oscars werden jedes Jahr Menschen aus der Filmwelt geehrt. Die Preise wurden gerade in der Stadt Los Angeles in den Vereinigten Staaten von Amerika verliehen. Abgeräumt hat in diesem Jahr unter anderem der Film «Soul». Er hat einen Oscar als bester Animationsfilm bekommen und einen für die beste Filmmusik.

Vielleicht kennst du die Geschichte rund um den Jazz-Musiker Joe Gardner, der durch einen Zufall an einem ganz besonderen Ort landet: dem Vorseits. Dort werden neue Seelen trainiert, bevor sie auf die Erde dürfen. Joe versucht dort, der missmutigen Seele 22 zu zeigen, warum das Leben auf der Erde so schön ist. Ein Abenteuer beginnt....

