Wahlen : Zwei Gewinnerinnen

Am Sonntag wurde nicht nur der Bundestag für Deutschland neu gewählt. Auch in zwei Bundesländern konnten die Menschen über eine neue Regierung abstimmen: in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. In beiden Fällen siegte die Partei SPD.

Mecklenburg-Vorpommern: Manuela Schwesig heißt die alte und wohl auch neue Ministerpräsidentin. Die SPD-Politikerin gilt in ihrem Bundesland als sehr beliebt. Sie schaffte mit ihrer Partei ein richtig gutes Wahlergebnis. Ganz allein kann die SPD aber im Nordosten von Deutschland nicht regieren. Um Entscheidungen im Parlament sicher durchsetzen zu könne...

