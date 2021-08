Spiele : Zusammen zocken auf dem Smartphone

Die Gamescom geht wieder los. Bei dieser Messe dreht sich alles rund um Videospiele. Entwickler tauschen sich aus und Spiele-Fans testen die neuesten Games. Dabei findet die ganze Messe im Internet statt.

Ob am Computer, an der Konsole oder auf dem Smartphone: Videospiele sind beliebt. Viele Leute verbringen gerne Zeit damit. Was in der Welt der Computerspiele zurzeit los ist, kann man gerade bei einer großen Messe erfahren. Eigentlich ist die Gamescom eine Messe in der Stadt Köln. Tausende Leute treffen sich dort und probieren die neuesten Videospiele...

