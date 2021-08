Tourismus : Zur Stelle, wenn ein Zug umfällt

Die Kanäle von Venedig, eine Schokoladenfabrik in der Schweiz oder die bunten Lichter von Las Vegas in den USA: Im Miniatur Wunderland in Hamburg kann man all das an einem Tag bestaunen. Modellzüge fahren hier durch viele Orte auf der ganzen Welt, während Besucherinnen und Besucher dabei zu sehen.

Doch was passiert, wenn es auf der riesigen Anlage mal einen Unfall gibt, etwa weil ein Zug entgleist? Darauf aufzupassen ist der Job von Ariana Jäger und ihren Kollegen. Sie überwachen auf großen Bildschirmen die Eisenbahnanlage. Funktioniert etwas nicht, ist Frau Jäger schnell am Unfallort. «Im Durchschnitt bin ich alle 20 Minuten auf der Anlage», sa...

