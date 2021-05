Wetter : Zu wenig Sonne

Ratzfatz und das Gras ist abgemäht. Nun liegt es in langen schmalen Reihen auf der Wiese und trocknet noch ein wenig in der Sonne. Auf die richtige Zeit zum Mähen mussten die Bauern im Allgäu in den bayerischen Bergen allerdings diesmal länger als sonst warten. Denn dafür brauchen sie schönes Wetter.

Aber der Monat Mai war dieses Jahr ungewöhnlich kühl und nass. Wetter-Fachleute berichteten am Montag: Es war der kälteste Mai seit elf Jahren. In den vergangenen Jahren war es eher zu warm, deshalb fiel die Kälte diesmal wohl besonders auf. Es regnete auch ziemlich viel, jedenfalls in Süddeutschland und im Vergleich zum sehr trockenen vergangenen Jah...

