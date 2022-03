Medien : Ziemlich lange Filme und Videos anschauen

Über das Internet kann man Filme, Serien oder Videos gucken, wann und wo man möchte. Streaming nennt man das. Jede Menge Kinder und Jugendliche nutzen solche Angebote, etwa auf Youtube oder Netflix. In einer Umfrage unter 10- bis 17-Jährigen kam heraus: Fast die Hälfte nutzt diese Plattformen sogar täglich.

Das ist an sich nicht schlimm. Allerdings ist die Zeit stark gestiegen, die die Befragten mit den Streaming-Plattformen verbracht haben. Im Durchschnitt schauten sie sich unter der Woche am Tag fast drei Stunden lang Videos an. Durchschnitt heißt: Manche schauten kürzer, andere dafür länger. Mehr als jeder Zehnte gab in der Umfrage sogar an, täglich fü...

