Eiszeit-Ausstellung in Rosenheim : Zeitreise über Zehntausende Jahre in die Kälte

Mammuts, Höhlenlöwen und Wollnashörner streiften in der Eiszeit durch Schnee und Eis. Eine Ausstellung in Rosenheim in Bayern zeigt nun diese geschmolzene Welt.

Wir reisen zurück in der Zeit: 15.000 J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.