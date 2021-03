Fußball : Zehn mutige Minuten reichen nicht

Erst jubelte Erling Haaland, dann Robert Lewandowki. So kann man das Fußball-Spiel am Samstag zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund beschreiben. Am Ende gewannen die Bayern mit 4:2 und bleiben auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle.

Der Stürmer Erling Haaland hatte schon in den ersten zehn Minuten zweimal ins Tor getroffen. Dortmund führte also mit 2:0. Da waren auch die Bayern überrascht. Doch dann wurden sie immer besser. Superstar Robert Lewandowski erzielte noch vor der Halbzeitpause zwei Tore zum Ausgleich. Am Ende gelang ihm sogar noch ein dritter Treffer. Der Dortmunder Em...

