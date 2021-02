Raumfahrt : Wusstest du, dass...? - Würmer helfen im All

Wusstest du, dass auch Würmer ins All fliegen? Am Samstag startete aus dem Land USA eine Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord befinden sich Nahrung und Ausrüstung für die Astronauten auf der Raumstation. Außerdem fliegen ein paar Würmer mit. Aber was sollen die denn im Weltall?

Die Würmer sind für Experimente gedacht. Forscher wollen herausfinden, wie sich die Muskeln der Würmer in der Schwerelosigkeit entwickeln. Die Erkenntnisse sollen den Menschen helfen, die lange Zeit im All verbringen. Schließlich hat die Schwerelosigkeit...

