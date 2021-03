Wetter : Wusstest du, dass...? - Wolken erforschen

Wusstest du, dass Wissenschaftler Wolken entstehen lassen, um sie zu erforschen? In einem Institut in der Stadt Karlsruhe gibt es eine Wolkenkammer. In der ist es bitterkalt und die Wände sind mit Eis bedeckt.

In dieser Kammer lassen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wolken entstehen. Sie können regulieren, wie viel Luft in der Kammer ist und zum Beispiel Wüstensand einleiten. Die Forscher können dann die Wolkenbildung beobachten und alles Mögliche messen. So wollen sie mehr über Wolken herausfinden. Die Kammer ist einzigartig in Deutschland und ziem...

