Wusstest du, dass auch in Deutschland wilde Orchideen wachsen? Die Pflanzen blühen in vielen Farben und es gibt eine Menge verschiedener Arten. Die meisten wachsen in wärmeren Gegenden, etwa in den Tropen. Doch manchen Orchideen machen die kälteren Temperaturen bei uns nichts aus.

Im Bundesland Brandenburg sind zum Beispiel seltene Wiesenorchideen zu finden. Eine Art heißt Sumpf-Stendelwurz. Die Pflanze ist etwa einen halben Meter hoch und trägt lilafarbene Blüten. «Mit Kindern der Grundschule wurden die unter Schutz stehenden Pflanzen gezählt», sagt Katrin Lange. Sie arbeitet in einem Naturpark und kümmert sich um den Erhalt de...

