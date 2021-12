Brauchtum : Wusstest du, dass ...? - Weihnachtsbäume von den Nachbarn

Wusstest du, dass viele Weihnachtsbäume in Deutschland von unseren Nachbarn kommen? Nein, damit sind dieses Mal nicht die Menschen aus dem Haus nebenan gemeint. Es geht um unser Nachbarland im Norden: Dänemark.

Zwei Millionen Weihnachtsbäume kamen im letzten Jahr aus dem Land nach Deutschland. Die Zahlen veröffentlichten Fachleute am Freitag. Doch auch in Deutschland werden die Tannen fürs Fest angebaut. Hier wachsen die meisten Bäume im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Verkauft und geschmückt werden sie dann überall in Deutschland. ...

