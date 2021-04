Freizeit : Wusstest du, dass ...? - In der Seifenkiste den Berg hinab

Wusstest du, dass Seifenkisten ihren Namen von Kisten haben, in denen früher Seife transportiert wurde? Vor fast 100 Jahren bauten sich Kinder im Land USA kleine Mini-Autos unter anderem aus diesen Kisten.

Auch in Deutschland wurden solche Fahrzeuge aus Holz gebaut. Dazu nahm man zum Beispiel Kinderwagen-Reifen. Das Wort Seifenkiste übernahmen die Leute in Deutschland später aus den USA. Seifenkisten-Rennen gibt es bis heute. Im Juli soll sogar die Europameisterschaft in Deutschland stattfinden, in Freital im Bundesland Sachsen. Am Wochenende gab es daf...

