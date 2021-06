Freizeit : Wusstest du, dass ...? - Im Wasser leichter

Wusstest du, dass der Auftrieb hilft, sich im Wasser ganz leicht zu bewegen? Im Schwimmbad kann man Arme und Beine von sich strecken und entspannt auf dem Rücken im Wasser liegen. Damit geht es nun auch wieder los, denn die Freibäder öffnen.

Aber woran liegt das überhaupt, dass wir auf dem Wasser treiben können? Das liegt am sogenannten Auftrieb. An der Stelle, wo du schwimmst, verdrängst du das Wasser. Das will aber wieder dorthin zurück und drängt mit Kraft von unten gegen deinen Körper. Ist die Kraft des Auftriebs größer als das Gewicht eines Gegenstands, schwimmt er oben. Das kennst d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.