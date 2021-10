Medien : Wusstest du, dass...? - Coronavirus im Asterix-Comic

Wusstest du, dass in einem älteren Asterix-Comic der Name Coronavirus vorkommt? In dem vier Jahre alten Band «Asterix in Italien» gibt es im Französischen einen Schurken mit diesem Namen. Dabei war die Corona-Krise damals noch gar nicht ausgebrochen.

«Einige Leute dachten, das sei eine Vorahnung gewesen», erzählte der Autor Jean-Yves Ferri jetzt. «Aber es ist absolut nicht so.» Er erklärt: «Das Coronavirus ist ja eine Familie von Viren, die es schon vorher gegeben hat. Ich habe einfach aus einer Liste von Viren eines ausgewählt, das sich böse anhört, und es genommen.» Im Deutschen hatte sich der Ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.