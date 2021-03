Umwelt : Worauf es beim Mülltrennen ankommt

In Deutschland fallen jedes Jahr viele Millionen Tonnen Hausmüll an. Ein Großteil davon besteht aus Verpackungen. Wer seinen Müll richtig trennt, schützt die Umwelt. Doch was gibt es dabei zu beachten?

Egal ob Pappe, Kunststoff oder Glas: In unserem Alltag haben wir ständig mit Verpackungen zu tun. Doch was machen wir mit dem ganzen Müll? Was kommt in welche Tonne oder in welchen Sack? Erst mal ist es natürlich gut, Müll zu vermeiden. Erst dann kommt das Trennen und danach das Recycling. Das Wort kommt aus dem Englischen und heißt wiederverwerten. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.