Wetter : Wolken mit Beulen

Wie bombastisch! Wolken hängen wie Beulen tief vom Himmel. Sie werden von der untergehenden Sonne angestrahlt, die hinter den dunklen Wolken wieder auftaucht.

Dieses seltene Naturschauspiel zeigte sich am Donnerstag nach einem Gewitter in Berlin. «So habe ich es in Deutschland noch nie gesehen», freute sich der Wetter-Experte Rüdiger Manig. Die spezielle Wolkenform nennt sich Mammatuswolke. Ihren Namen verdankt sie den Ausbuchtungen unten. Das Wort «Mammatus» stammt vom lateinischen Wort «mamma» ab und bede...

