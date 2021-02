Schifffahrt : Wo lange Schiffe überwintern

Schon seit Monaten parken lange, flache Schiffe am Ufer eines Kanals. Mit Touristen an Bord sind diese Flusskreuzfahrtschiffe normalerweise in ganz Europa unterwegs. Wegen der Corona-Krise geht das aber gerade nicht. Zum Überwintern haben die Schiffe deshalb in der Nähe der Stadt Hannover im Mittelland-Kanal angelegt.

Dieser Kanal verläuft quer durch Deutschland. Im Westen startet er nicht weit von der Stadt Osnabrück und endet im Osten in der Nähe von Magdeburg. Wegen der Kälte sind die Schiffe dort auch schon ein paar Mal eingefroren. Kaputt gehen sie davon aber ni...

