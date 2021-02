Gesundheit : Wo die Masken entstehen

Auf großen Rollen hängt in der Fabrik das Vlies. Das ist eine Art Stoff, den man bei der Herstellung von FFP2-Masken braucht. Anderthalb Millionen Masken werden in der Fabrik im Bundesland Baden-Württemberg in einer Woche hergestellt. FFP2-Masken gehören zu den Masken, die man zum Schutz vor dem Coronavirus zum Beispiel im Supermarkt aufsetzen soll. Deshalb ist es wichtig, dass es genug dieser Masken für alle Menschen gibt.

Zu Beginn der Corona-Krise war das nicht so. «Bis zum Ausbruch der Pandemie wurde hierzulande so gut wie nichts produziert», sagt einer der Chefs. Die Masken wurden vor allem im Land China hergestellt. Dort kommen auch jetzt noch die meisten Masken her. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.