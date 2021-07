Unwetter : Wo der Blitz einschlägt

Erst leuchtet der Himmel grell. Dann kracht es oft laut. Das passiert, wenn ein Blitz einschlägt. Besonders häufig kam dies im vergangenen Jahr in Nord- und in Süddeutschland vor. Das haben Fachleute am Donnerstag berichtet.

Blitze bilden sich, wenn kalte und warme Luftmassen aufeinander treffen. Dabei entsteht elektrische Spannung. Sie entlädt sich im Blitz. Wer sich dann etwa im Auto aufhält, ist gut geschützt. Im Freien sollte man hohe Dinge wie Bäume besser meiden. Dort schlagen Blitze häufiger ein. Oft sieht man Blitze im Sommer bei hohen Temperaturen und Feuchtigkei...

