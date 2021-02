Gesundheit : Wieder in der Schule

Ein paar Schülerinnen und Schüler sind schon zurück in der Schule. Für viele andere geht es jetzt wieder los. Denn zehn Bundesländer öffnen am Montag ihre Schulen. Zuerst sind meist Grundschulen an der Reihe. Wie genau der Unterricht abläuft, ist in den Bundesländern und den einzelnen Schulen unterschiedlich.

Anfang der Woche soll wahrscheinlich auch entschieden werden, ob Lehrer und Lehrerinnen früher geimpft werden als bislang geplant. Viele finden das gut. Denn so wären die Lehrkräfte gegen das Coronavirus geschützt. Das könnte etwa verhindern, dass Schule...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.