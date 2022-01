Klima : Wieder ein warmes Jahr

Bevor man aus dem Haus geht, schauen viele auf die Temperatur. Ist es eher warm oder brauche ich eine Jacke? Es gibt eine Organisation, welche die Temperaturen von jedem Tag auf der ganzen Welt sammelt. Sie heißt Weltwetterorganisation. Dadurch können die Fachleute beobachten, wie sich das Wetter kurzfristig verändert. Außerdem sehen sie, wie sich das Klima langfristig wandelt. Seit mehr als hundert Jahren wird das Wetter zuverlässig aufgezeichnet.

Die Fachleute sagten am Mittwoch: Das vergangene Jahr 2021 war sehr warm. Es war eins der sieben heißesten Jahre in Folge! Sie waren alle mehr als 1 Grad wärmer als die Jahre im Zeitraum zwischen 1850 und 1900. Der Zeitraum wird zum Vergleich genutzt, weil die Menschen damals noch nicht so stark auf das Klima einwirkten wie heute etwa mit Autos und Fab...

