Wahlen : Wie haben Kinder und Jugendliche gewählt?

Bei der Bundestagswahl am Sonntag dürfen nur die Erwachsenen abstimmen. Doch viele Menschen interessiert auch: Wie würden Kinder und Jugendliche entscheiden, wenn sie wählen dürften, wer in Deutschland in den nächsten Jahren das Sagen hat? Deshalb gab es am vergangenen Wochenende die U18-Wahl. Alle unter 18 Jahren konnten ihre Stimme abgeben, um zu zeigen: So würden wir entscheiden!

Nun liegen die Ergebnisse vor: Etwa jedes fünfte Kind wählte bei der U18-Wahl die Grünen. Fast genauso viele entschieden sich für die SPD. Dahinter kam die Union, ein Zusammenschluss aus den Parteien CDU und CSU. Auch die Parteien FDP, Linke und AfD würden es in den Bundestag schaffen. Dürften Kinder und Jugendliche entscheiden, käme außerdem die Tiers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.