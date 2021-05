Gesundheit : Wichtiges Heft für deine Gesundheit

In diesem Heftchen stehen Dinge, die man sich sonst eher schlecht merken kann: Gegen was bin ich geimpft? Muss ich diesen Schutz bald mal wieder erneuern? Doch die so wichtigen Impfpässe werden in der Corona-Krise von manchen Menschen gefälscht.

Mal kann man sie einfach schlucken, mal ist ein Piks mit einer Spritze nötig. Die Rede ist von Impfungen. Schon wenige Wochen nach der Geburt steht für Babys in Deutschland die erste Impfung an. Das ist auch der Zeitpunkt, wenn der Arzt oder die Ärztin ein kleines Heftchen ausstellt: den Impfpass. Das meist gelbe Heft sollte man ein Leben lang aufbewa...

