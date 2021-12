Gesundheit : Werbesprüche fürs Impfen

«Impfen lohnt sich», «Wir lieben Impfen» und «Dann geh doch zum Impfen!» rufen die Supermärkte. Ein Schoko-Hersteller schreibt «Quadratisch. Praktisch. Geimpft.» oder «Alle impfen jesjesjes». Lauter bekannte Werbesprüche klingen gerade ein bisschen anders also sonst. Ein Autobauer wirbt mit «Freude am Impfen» statt dem üblichen «Freude am Fahren».

Mehr als 150 Firmen und Marken machen gerade gemeinsame Sache. Zusammen rufen sie zum Impfen gegen das Coronavirus auf. Dafür haben sie ihre bekannten Sprüche leicht abgeändert. «Marken haben Einfluss und Reichweite», erklärte ein Fachmann aus der Werbung. «Warum also nicht beides für die Botschaft nutzen, dass die eigene Impfung für uns alle der beste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.