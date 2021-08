Konflikte : Wer ist schuld?

Wenn etwas schiefläuft, kommt diese Frage immer ziemlich schnell: Wer ist schuld? In Afghanistan geht es gerade um einen besonders heftigen Fall. 20 Jahre lang kontrollierten Soldaten aus Ländern wie den USA und Deutschland das Land in Südasien.

In diesem Jahr zogen sich die Soldaten zurück. In kürzester Zeit eroberte danach eine extreme Gruppe das Land. Die Rede ist von den Taliban. Viele Menschen haben große Angst vor ihnen. Denn schon früher herrschten sie in Afghanistan. In dieser Zeit führten sie strenge Regeln ein und setzten diese brutal durch. Nun fragen sich viele: Warum konnten die ...

