Freizeit : Wenn Yang baut, muss alles gerade sein

Mit Ankersteinen lassen sich tolle Bauwerke erschaffen. Der sechsjährige Yang ist großer Fan des Spielzeugs. Am liebsten baut er Kirchen mit hohen Türmen.

Mit Holz-Bauklötzen hat so ziemlich jedes Kind schon gespielt. Manche Kinder aber nutzen Klötze aus einem Gemisch aus Sand, Kreide und Öl: Ankersteine. Diese Steine sind ziemlich schwer und glatt. Sie werden nur in den drei Farben rot, gelb und blau verkauft. Mit so einem Anker-Steinbaukasten lassen sich tolle Bauwerke erschaffen! Der sechsjährige Yang...

