Wetter : Wenn im Sommer Eis vom Himmel fällt

Weiße harte Körner fallen vom Himmel. Sie sind so groß wie Erbsen, Murmeln oder manchmal sogar wie Tennisbälle! Hart sind sie, weil sie gefroren sind. Die gefrorenen Körner nennt man Hagel.

In manchen Teilen im Süden von Deutschland fiel gerade viel Hagel vom Himmel. Aber wie entsteht er eigentlich, vor allem im warmen Sommer? «Dafür benötigt man hochreichende Gewitterwolken», erklärt der Experte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. In Wolken ab fünf, sechs Kilometer Höhe ist es so kalt, dass sich Eiskristalle bilden. «Dort geht...

