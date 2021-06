Wissenschaft : Wenn der Sonne ein Stück fehlt

Am Donnerstag gibt es in Deutschland eine teilweise Sonnenfinsternis. Experten warnen: Wer das Ereignis beobachten will, braucht einen besonderen Augenschutz!

Hat jemand ein Stück von der Sonne geklaut? Das könnte man am Donnerstag denken. Denn dann ist in Deutschland ein besonderes Spektakel am Himmel zu sehen: eine partielle Sonnenfinsternis. Partiell bedeutet: teilweise oder zum Teil. Was dabei passiert? Bei einer teilweisen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond für den Beobachter einen Teil der Sonne. Das ...

