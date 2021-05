Medien : Wenn aus dem Spaß eine Sucht wird

Nur noch eine Runde zocken! Wer einmal angefangen hat, auf dem Computer oder der Konsole zu spielen, mag oft gar nicht mehr aufhören. Das ist nicht ungewöhnlich. Doch bei manchen Leuten wird es extrem: Sie spielen die Nacht durch und sind in der Schule oder auf der Arbeit müde. Oft haben sie auch keine Lust mehr, Freunde oder ihre Familie zu sehen, weil sie lieber spielen möchten.

Wer sich so verhält, ist mediensüchtig. Das gilt auch für Menschen, die sich ständig Fotos und Videos auf Online-Plattformen anschauen. Wer das Handy kaum noch aus der Hand legen kann, hat vielleicht ein Problem. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland findet deshalb: In den Schulen sollte das Thema Mediensucht stärker besprochen werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.