Tiere : Weiße Löwenkinder ziehen um

In großen, braunen Kisten kamen sie an. Seit Montag haben drei junge weiße Löwen in Deutschland ein neues Zuhause. Mufassa und seine Schwestern Sari und Mali wohnen nun in einem Zoo in der Stadt in Gera im Bundesland Thüringen.

Mit ihrer Fellfarbe sind die kleinen Raubkatzen etwas ganz Besonderes. Nur noch sehr wenige weiße Löwen leben in freier Wildbahn im Süden Afrikas. Mufassa, Sari und Mali sind noch ziemlich jung: Sie wurden letztes Jahr im November in der Stadt Magdeburg im Bundesland Sachsen-Anhalt im Zoo geboren. Eigentlich hätten sie schon vor ein paar Wochen umzieh...

