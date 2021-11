Freizeit : Weiße Flecken auf dunklem Fell

Über und über ist der kleine Tapir mit weißen Flecken und Streifen bedeckt. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre er in einen Farbtopf gefallen. Doch dem ist nicht so. Bei jungen Schabrackentapiren ist diese Fellzeichnung normal. Der kleine Tapir kam vor Kurzem im Zoo der Stadt Leipzig zur Welt.

In freier Natur leben Schabrackentapire in verschiedenen Ländern in Südostasien. Dort sind sie mit ihrem Fell in Wäldern gut getarnt. Bei Gefahr flüchten sie auch ins Wasser. Sie tauchen dann komplett ab und nützen ihren Rüssel als Schnorchel....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.