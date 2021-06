Wetter : Warum das Wetter im Sommer häufig tobt

Es prasselt, kracht und blitzt. Im Sommer passieren häufig heftige Unwetter. Der Wetter-Experte Andreas Friedrich erklärt, warum das so ist.

Umgeknickte Bäume, abgedeckte Dächer, überschwemmte Straßen. An manchen Orten in Deutschland hat es am Montagabend heftige Unwetter gegeben, etwa in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. «So heftige Unwetter wie diese passieren im Sommer häufiger», erklärt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Das hat damit zu tun, ...

