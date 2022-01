Kunst : Waren aus bunter Pappe

Manchmal sind die Leute, die in den Kiosk von Silke Thoss kommen, ziemlich verwundert: «Die kommen dann hier rein und merken, hier stimmt was nicht», sagt die Künstlerin. Der Grund: In diesem Laden sind alle Waren aus Pappe!

Es gibt dort Chips, Schokoriegel und Getränke. Doch essen und trinken kann man all das nicht. Der Laden ist ein Kunst-Projekt. Man kann ihn betreten und sich die bunten Packungen aus Pappmaché anschauen. Manche Gegenstände können die Leute tatsächlich auch kaufen. Allerdings kostet so eine Tüte Kunst-Chips etwa 80 Euro!...

