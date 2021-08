Tiere : Wal von Netz befreit

Hilflos hing der große Buckelwal am Netz. Er hatte sich darin mit seiner Schwanzflosse verfangen. Allein kam er nicht davon los. Das Netz hatten Menschen vor der Küste Australiens aufgespannt, um damit Haie abzuhalten und so Menschen im Wasser zu schützen. Diese Netze nennt man Hai-Netze. Das Netz, in dem der Buckelwal gefangen war, war an zwei schweren Ankern befestigt.

Am Mittwoch war der verhedderte Wal von Anwohnern entdeckt worden. Helfer versuchten dann, ihn davon zu befreien. Am Freitag kam endlich die von vielen Menschen ersehnte Nachricht: Das Netz ist abgetrennt! Zwar nicht komplett. Aber es sei dem Wal nun möglich, seine Reise fortzusetzen. Immer wieder verfangen sich Wale in Hai-Netzen. Tierschützer in Aus...

